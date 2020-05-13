السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة



‏‎عرعر 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم - عبر الاتصال المرئي - ، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز، ومديري الفروع بالمنطقة.

واستمع سموه لشرح مفصل من مدير فرع التجارة عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية وما يقوم به من خدمات للجهات المستفيدة وما يقدمه من خدمات ريادية للقطاعات التجارية, كما اطلع سموه على آلية تنفيذ الجولات الرقابية وتلقي بلاغات المستهلكين.

وبحث اللقاء جهود فرع وزارة التجارة في مراقبة الأسواق وضمان توفر السلع والخدمات وفق المواصفات القياسية وبأسعار مناسبة ودون أي زيادات، بما يضمن انسيابية الإمداد وتغطية احتياجات المنطقة لاسيما في ظروف منع التجول الجزئي ومتطلبات تحقيق التباعد الاجتماعي.

ودعا سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الفرق الميدانية في فرع وزارة التجارة لمنع نشوء سوق سوداء ورصد ومتابعة ذلك، لضمان تغذية الأسواق ومنافذ البيع بالمواد التموينية والأساسية وفقا للأسعار النظامية ,بما يضمن وفرة السلع التموينية والمواد الاستهلاكية.

كما دعا سموه لرفع وتيرة التنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية بعرعر لتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال للمزيد من الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية وفق مستهدفات ومبادرات رؤية 2030 وأهداف ومبادرات ومؤشرات وزارة التجارة المعتمدة.

وشدد سمو الأمير فيصل بن خالد على ضرورة الاستماع لرجال الأعمال للتعرف على قضاياهم ومشاكلهم والعوائق التي تعترضهم والعمل على اقتراح وتنفيذ الحلول الفاعلة، مشدداً سموه على ضرورة معالجة الفجوة بين الواقع والمستهدفة من جهة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز وتشجيع الأسر المنتجة التي تشكل نواة لتطوير الأعمال بالمنطقة.

ونوه سمو أمير الحدود الشمالية بما تقوم به وزارة التجارة من جهود لخدمة الوطن في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، ودورها في تعزيز ومراقبة الحركة الاقتصادية, بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير قطاع الأعمال وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.

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15:52ت م

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