السعودية اليوم / 1.1 مليون دولار دعم إيرلندي لليونيسف بالأردن



عمّان 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

اعلن مكتب منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالأردن، اليوم، عن تقديم إيرلندا مساهمة جديدة بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي، من أجل دعم عمل المنظمة لإنقاذ حياة الأطفال الأكثر هشاشًة بالأردن، ومن ضمنهم اللاجئون السوريون.

واشار المكتب في بيان صحفي، إلى أن هذا التمويل سيقدم الدعم لبرامج المنظمة في مجالات الصحة والتغذية، والمياه والصرف الصحي، والنظافة، وبرامج التعليم للأطفال والنساء الأكثر هشاشًة في الأردن.

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15:42ت م

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