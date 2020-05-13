السعودية اليوم / أمين المدينة المنورة يرفع شكره للقيادة الرشيدة لموافقة مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة شركة المقر للتطوير والتنمية



المدينة المنورة 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م واس

رفع معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

كما قدم المهندس البليهشي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ولسمو نائبه ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلّف ماجد بن عبدالله الحقيل على مستوى الدعم المتواصل لتقديم أفضل الخدمات البلدية في منطقة المدينة المنورة.

وأوضح معالي أمين المنطقة أن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقر للتطوير والتنمية يهدف إلى وضع الخطط والإستراتيجيات لتنفيذ برامج التنمية والتطوير العمراني بمنطقة المدينة المنورة بما يحقق الاستثمار الأمثل لمشروعات التنمية العمرانية ورفع مستوى البنية التحتية وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في مجالات مختلفة اختيرت بعناية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي في المنطقة ، مشيرا إلى أن مجلس إدارة شركة المقر للتطوير والتنمية التي تضم في عضويتها عددا من ممثلي الجهات الحكومية إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص سيعمل خلال الفترة المقبلة على وضع الاستراتيجيات العامة التي ستسهم في تعزيز منظومة البرامج التنموية والتطويرية من استحداث مشاريع نوعية وتطوير بعض الاحياء القديمة بما يتواكب مع التطلعات ويحقق الاستفادة الأمثل للميز النسبية والموارد الاقتصادية التي تمتلكها المنطقة.

// انتهى //

15:42ت م

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المدينة المنورة 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م واسرفع معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على موافقة مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقر للتطوير والتنمية برئاسة أمين المنطقة.كما قدم المهندس البليهشي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ولسمو نائبه ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلّف ماجد بن عبدالله الحقيل على مستوى الدعم المتواصل لتقديم أفضل الخدمات البلدية في منطقة المدينة المنورة.وأوضح معالي أمين المنطقة أن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقر للتطوير والتنمية يهدف إلى وضع الخطط والإستراتيجيات لتنفيذ برامج التنمية والتطوير العمراني بمنطقة المدينة المنورة بما يحقق الاستثمار الأمثل لمشروعات التنمية العمرانية ورفع مستوى البنية التحتية وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في مجالات مختلفة اختيرت بعناية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي في المنطقة ، مشيرا إلى أن مجلس إدارة شركة المقر للتطوير والتنمية التي تضم في عضويتها عددا من ممثلي الجهات الحكومية إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص سيعمل خلال الفترة المقبلة على وضع الاستراتيجيات العامة التي ستسهم في تعزيز منظومة البرامج التنموية والتطويرية من استحداث مشاريع نوعية وتطوير بعض الاحياء القديمة بما يتواكب مع التطلعات ويحقق الاستفادة الأمثل للميز النسبية والموارد الاقتصادية التي تمتلكها المنطقة.// انتهى //15:42ت م0097

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