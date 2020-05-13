السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تزيل تعديات في السنوسية بمكة المكرمة



مكة المكرمة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية إزالة تعديات على أراضي بيضاء حولها معتدون إلى قطع سكنية في منطقة السنوسية بمكة المكرمة.

ورصدت الفرق الميدانية خلال الجولات الرقابية أحواش في منطقة السنوسية شمال مكة المكرمة، حيث جرى إزالة 14 حوشاً بمساحة إجمالية 9,000 متر مربع, وذلك ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات, لافتاً الانتباه إلى أن الأمانة لن تتهاون في تنفيذ أي إزالة للتعديات سواء على أراضي حكومية أو خاصة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المعتدين.

ويمكن الإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المعتدين.

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15:34ت م

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