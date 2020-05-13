، لليوم الثاني على التوالي.. حالات التعافي من "كورونا" في المملكة أكثر من الإصابات اليومية ،

محمد بن مسعود - الدمام - 2365 حالة شفاء جديدة مقابل 1905 إصابة

تواصل المملكة العربية السعودية تسجيل أرقام قياسية في حالات التعافي من فيروس كورونا؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 17622 حالة حتى الآن.

وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 2365 حالة تعافٍ جديدة.

وبهذا الرقم تسجل المملكة حالات التعافي أكثر من الحالات اليومية لليوم الثاني على التوالي.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة على مدى الأيام الماضية، ولله الحمد.

فيروس كورونا الجديد