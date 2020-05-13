اخبار السعوديه

لليوم الثاني على التوالي.. حالات التعافي من "كورونا" في المملكة أكثر من الإصابات اليومية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - 2365 حالة شفاء جديدة مقابل 1905 إصابة

تواصل المملكة العربية تسجيل أرقام قياسية في حالات التعافي من فيروس ؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 17622 حالة حتى الآن.

وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 2365 حالة تعافٍ جديدة.

وبهذا الرقم تسجل المملكة حالات التعافي أكثر من الحالات اليومية لليوم الثاني على التوالي.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة على مدى الأيام الماضية، ولله الحمد.

فيروس كورونا الجديد

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 03:57 PM

Advertisements

2365 حالة شفاء جديدة مقابل 1905 إصابة

لليوم الثاني على التوالي.. حالات التعافي من "كورونا" في المملكة أكثر من الإصابات اليومية
عبدالرزاق البجالي

تواصل المملكة العربية السعودية تسجيل أرقام قياسية في حالات التعافي من فيروس كورونا؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 17622 حالة حتى الآن.

وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 2365 حالة تعافٍ جديدة.

وبهذا الرقم تسجل المملكة حالات التعافي أكثر من الحالات اليومية لليوم الثاني على التوالي.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة على مدى الأيام الماضية، ولله الحمد.

الكلمات المفتاحية

، لليوم الثاني على التوالي.. حالات التعافي من "كورونا" في المملكة أكثر من الإصابات اليومية ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني على التوالي.. حالات التعافي من "كورونا" في المملكة أكثر من الإصابات اليومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا