محمد بن مسعود - الدمام - حالات التعافي تتجاوز الإصابات اليومية سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" ارتفاعاً قياسياً جديداً يتجاوز 17 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة. ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل ثمانية أيام، وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية. فيروس كورونا الجديد 13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 03:56 PM Advertisements حالات التعافي تتجاوز الإصابات اليومية قفزة جديدة في حالات التعافي.. تسجيل 2365 حالة شفاء من فيروس "كورونا" والإجمالي يتخطى 17 ألفاً قفزة جديدة في حالات التعافي.. تسجيل 2365 حالة شفاء من فيروس "كورونا" والإجمالي يتخطى 17 ألفاً سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" ارتفاعاً قياسياً جديداً يتجاوز 17 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة. ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل ثمانية أيام، وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية. الكلمات المفتاحية ، قفزة جديدة في حالات التعافي.. تسجيل 2365 حالة شفاء من فيروس "كورونا" والإجمالي يتخطى 17 ألفاً ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قفزة جديدة في حالات التعافي.. تسجيل 2365 حالة شفاء من فيروس "كورونا" والإجمالي يتخطى 17 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.