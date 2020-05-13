، "الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء الموافق 13/ 5/ 2020م، عن تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 44830 إصابة، منهم 32% من السعوديين و68% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 147 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2365 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 17622 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 273 متوفىً.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة