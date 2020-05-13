، "بر غميقة" بالليث تودِع مليوناً ومائة ألف ريال في حسابات مستفيديها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قامت ببناء وحدات سكنية وترميم عدد من المنازل

أودعت ‫جمعية البر الخيرية بمركز غميقة بمحافظة الليث مبالغ الكفالات وكسوة العيد للأيتام المستفيدين من تلك الجمعية بمبلغ إجمالي 91300 ريال، وذلك على حساباتهم البنكية الخاصة بالأيتام وعددهم 222 يتيماً يعيشون مع 95 أسرة.

كما قامت الجمعية بتوزيع أكثر من مليون ريال على 1300 أسرة مستفيدة في مركز غميقة وبعض القرى مثل الوطيات والعين الحارة والمستنقع والحسينية وضهيا وشال والإسكان ونثل وعيار والمشاش والححر والدية، فيما تبقى عدد 300 أسرة في قرى منسا والصواملة والهلمان وأثرار والنيلة والفج سوف يتم التوزيع عليهم في منازلهم قريبا.

وتفدم "بر غميقة" عدداً من الخدمات للمستفيدين منها من الأيتام والفقراء والمساكين والبالغ عددهم 1600 مستفيد مثل خدمة سداد الفواتير، وترميم المنازل، وإنشاء الوحدات السكنية وتأثيثها وتأمين الأجهزة الكهربائية.

إلى هذا وزعت الجمعية 6000 سلة غذائية، وأكثر من 120000 ألف عبوة مياه صحية، وتوزيع أكثر من 2600 تمور منوعة وسداد فواتير الكهرباء لأكثر من 30 منزلاً لأسر الأيتام، وتأمين أجهزة كهربائية بمبلغ 110 آلاف ريال، بالإضافة إلى توزيع مبلغ زكاة لـ30 أسرة أيتام بمبلغ 15000 ريال.

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