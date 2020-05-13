- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
لقي 5 شبان في العقد الثاني من العمر مصرعهم، وأصيب السادس بإصابات بليغة؛ إثر حادث مروري مروع وقع أمس بطريق عيار بمركز غميقة شرق محافظة الليث.
وتعود تفاصيل الحادث إلى أن سيارة من نوع "كورولا" يستقلها اثنان، اصطدمت بدراجتين ناريتين يستقلهما أربعة من الشبان، مما نتج عنه وفاة الشبان الأربعة، بالإضافة إلى قائد السيارة، فيما أصيب مرافقه بإصابات بليغة، وتم نقله لمستشفى الليث العام.
وعلى الفور باشر الحادث الدفاع المدني، ودوريات الشرطة بمخفر غميقة، ومرور الليث بقيادة العقيد نواف النفيعي مدير إدارة المرور بالليث، بالإضافة إلى إسعافات الهلال الأحمر.
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 03:33 PM
نتيجة اصطدام سيارة بدراجتين ناريتينمصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مروع شرق الليث
لقي 5 شبان في العقد الثاني من العمر مصرعهم، وأصيب السادس بإصابات بليغة؛ إثر حادث مروري مروع وقع أمس بطريق عيار بمركز غميقة شرق محافظة الليث.
وتعود تفاصيل الحادث إلى أن سيارة من نوع "كورولا" يستقلها اثنان، اصطدمت بدراجتين ناريتين يستقلهما أربعة من الشبان، مما نتج عنه وفاة الشبان الأربعة، بالإضافة إلى قائد السيارة، فيما أصيب مرافقه بإصابات بليغة، وتم نقله لمستشفى الليث العام.
وعلى الفور باشر الحادث الدفاع المدني، ودوريات الشرطة بمخفر غميقة، ومرور الليث بقيادة العقيد نواف النفيعي مدير إدارة المرور بالليث، بالإضافة إلى إسعافات الهلال الأحمر.
، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مروع شرق الليث ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مروع شرق الليث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.