محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية نبّه الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد إلى أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بمنطقة مكة المكرمة. تستمر الحالة حتى الساعة العاشرة مساءاً، وتشمل محافظات الخرمة والطائف والكامل والمويه وتربة ورنية وميسان. 13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 03:31 PM مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية Advertisements الإنذار المبكر: أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة العاشرة مساءً الإنذار المبكر: أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة العاشرة مساءً نبّه الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد إلى أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بمنطقة مكة المكرمة. تستمر الحالة حتى الساعة العاشرة مساءاً، وتشمل محافظات الخرمة والطائف والكامل والمويه وتربة ورنية وميسان. الكلمات المفتاحية ، الإنذار المبكر: أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة العاشرة مساءً ،

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