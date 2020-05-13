السعودية | عبور 22 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عبور 22 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:41 مساءً, 13 مايو 2020 م المناطق - واس عبرت منفذ الوديعة الحدودي 22 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 9 مايو 2020م إلى 14 مايو 2020م تحمل على متنها 105 أطنان مواد ومستلزمات طبية متنوعة و 2,200 سلة غذائية تزن 265 طنًا، و مواد إيوائية تحتوي على 100 خيمة و 200 بساط و 600 بطانية تزن 13 طنًا و 420 كيلو غرام، و 12,500 كرتون تمور تزن 100 طن، تستهدف محافظات حجة، تعز، سقطرى، مأرب، شبوة، لحج.

تأتي هذه المعونات إمتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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