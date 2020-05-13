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أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن سفير الولايات المتحدة لدى "إسرائيل"، لم يكن حاضراً عند وصول وزير الخارجية مايك بومبيو، اليوم الأربعاء؛ لشعوره بالتوعك، ونصيحة الأطباء له بالبقاء في المنزل.
وذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن نتيجة فحص أُجري للسفير ديفيد فريدمان للكشف عن فيروس كورونا سلبية.
من جانبها، أوضحت السفارة الأمريكية في "إسرائيل" في بيان نقلته "رويترز"، أن "فريدمان" أصيب بأعراض بسيطة في الجهاز التنفسي العلوي، ولذلك طلب منه الطاقم الطبي تجنب الاقتراب من "بومبيو".
ووصل "بومبيو" إلى مطار بن جوريون في زيارة لـ"إسرائيل" تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وشريكه في الحكومة الائتلافية المزمعة بيني جانتس.
وأشار "بومبيو" على "تويتر" بعد وصوله إلى أن أبرز الموضوعات التي ستتناولها المحادثات هي جائحة فيروس كورونا، والتوتر الذي تشهده المنطقة مع إيران.
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 02:41 PM
شُخصت أعراضه بأنها بسيطة غير أنها ترتبط بالجهاز التنفسي
أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن سفير الولايات المتحدة لدى "إسرائيل"، لم يكن حاضراً عند وصول وزير الخارجية مايك بومبيو، اليوم الأربعاء؛ لشعوره بالتوعك، ونصيحة الأطباء له بالبقاء في المنزل.
وذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن نتيجة فحص أُجري للسفير ديفيد فريدمان للكشف عن فيروس كورونا سلبية.
من جانبها، أوضحت السفارة الأمريكية في "إسرائيل" في بيان نقلته "رويترز"، أن "فريدمان" أصيب بأعراض بسيطة في الجهاز التنفسي العلوي، ولذلك طلب منه الطاقم الطبي تجنب الاقتراب من "بومبيو".
ووصل "بومبيو" إلى مطار بن جوريون في زيارة لـ"إسرائيل" تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وشريكه في الحكومة الائتلافية المزمعة بيني جانتس.
وأشار "بومبيو" على "تويتر" بعد وصوله إلى أن أبرز الموضوعات التي ستتناولها المحادثات هي جائحة فيروس كورونا، والتوتر الذي تشهده المنطقة مع إيران.
، طُلِب منه عدم الاقتراب.. لماذا تغيب السفير الأمريكي في "إسرائيل" عن استقبال "بومبيو"؟ ،
المصدر : الخليج 365
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