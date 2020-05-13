، "تويتر" تطرح أداة "إعادة تغريدة" جديدة على هواتف "آيفون" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتضمن تقنيات وميزات حصرية

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر"، طرحت أداة "إعادة تغريدة" (Retweet) جديدة كليًّا على هواتف "آيفون".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تحديث "تويتر" الجديد على نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون"، يتضمن تقنيات وميزات جديدة حصرية.

ويمكن من خلال تحديث "تويتر" الجديد أن يكون سهلًا على المستخدم تتبع ما يقوله الأشخاص على تغريداته.

حيث يتيح التحديث إمكانية رؤية جميع التغريدات التي نفذت عملية "إعادة تغريد" لتغريدته وأرفقتها بتعليقات؛ بدلًا من إظهار عدد مَن قاموا بـretweet تغريداتك فقط.

ويمكن تشغيل تلك الميزة عن طريق النقر على أيقونة "إعادة التغريدة"، ليظهر لك عدد التغريدات التي أعادت تغريد تغريدتك مرفقة بتعليقات؛ فيمكنك الضغط عليها وتصفحها بصورة كاملة، والرد بسهولة على كل تغريدة بعينها.

وطرحت "تويتر" تلك الميزة من أجل زيادة تفاعل المستخدم مع تغريداته التي تحظى بشعبية كبيرة وسرعة انتشار، ومشاهدة كيف يراها الناس، وملاحقة المسيئين منهم.تويتر