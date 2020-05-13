، "آياتا": لهذه الأسباب لن تعتمد شركات الطيران إجراءات التباعد الاجتماعي ،

محمد بن مسعود - الدمام - إبقاء المقاعد فارغة يحتاج إلى رفع أسعار التذاكر.. و4 شركات فقط ستخفضها

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن تغييرات مؤكدة سوف تشهدها أسعار الرحلات الجوية عند استئناف الحركة بعد انقضاء جائحة كورونا، حيث من الممكن أن تنخفض مؤقتاً لجذب المسافرين والسياح، ثم تعاود الارتفاع سريعاً بنسبة 50٪ على الأقل.

وأكد تقرير للاتحاد الدولي أن شركات الطيران تحرص على إعادة حركة الطائرات بسرعة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة طاقتها التشغيلية مع احتمال أن يظل طلب الركاب منخفضاً، والمفترض أن يؤدي ذلك إلى الضغط على شركات النقل لتقليل تكلفة الرحلات الجوية، ولكن إذا اضطرت الشركات إلى إبقاء المقاعد المتوسطة فارغة فستحتاج إلى رفع أسعار تذاكر الطيران بشكل كبير.

وتقدر "إياتا" أن أربع شركات فقط من بين 122 شركة طيران ستكون قادرة على خفض الأسعار حتى في ظل هذه الظروف، غير أن رفع الأسعار فيما بعد أمر لا مفر منه بالنسبة لشركات النقل؛ للبقاء على قيد الحياة تجارياً.

وأكدت "آياتا" أنه لا داعي لفرض إجراءات للتباعد الاجتماعي داخل الطائرة، والتي من شأنها ترك "المقاعد الفارغة"، مع التزام الجميع بضوابط الحماية الشخصية والكمامات، مشيراً إلى أن خطر نقل العدوى على متن الطائرة منخفض، حيث سيقلل ارتداء القناع من قبل الركاب والطاقم من المخاطر المنخفضة بالفعل، وهكذا يتم تجنب الزيادات الكبيرة في أسعار التذاكر التي ستجلبها إجراءات التباعد الاجتماعي على متن الطائرة.