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أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم (الأربعاء)، استئناف رحلات مجدولة من دبي إلى لندن هيثرو، وفرانكفورت، وباريس، وميلانو، ومدريد، وشيكاغو، وتورنتو، وسيدني، وملبورن اعتبارا من 21 مايو الجاري.
وأوضحت الشركة في بيان أوردته "رويترز" أنها ستوفر رحلات ربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي.فيروس كورونا الجديد
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 02:32 PM
بينها لندن وفرانكفورت وشيكاغو وسيدني"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى 9 مدن دولية
أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم (الأربعاء)، استئناف رحلات مجدولة من دبي إلى لندن هيثرو، وفرانكفورت، وباريس، وميلانو، ومدريد، وشيكاغو، وتورنتو، وسيدني، وملبورن اعتبارا من 21 مايو الجاري.
وأوضحت الشركة في بيان أوردته "رويترز" أنها ستوفر رحلات ربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي.
، "طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى 9 مدن دولية ،
المصدر : الخليج 365
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