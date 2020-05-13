شكرا لمتابعة خبر عن مدني عسير يدعو المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر من التقلبات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية مع وجود فرصة لتساقط البرد وجريان الأودية بالسيول على مرتفعات ومحافظات شرق المنطقة وتهامة عسير .

خلال الفترة من يوم الخميس الموافق :- ١٤٤١/٠٩/٢١هـ .. ٢٠٢٠/٠٥/١٤م .. حتي يوم الأثنين الموافق :-١٤٤١/٠٩/٢٥هـ .. ٢٠٢٠/٠٥/١٨م ..

فأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تهيب وتأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية .

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مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علماً بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني .

" راجين للجميع السلامة الدائمة "

صرح بذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب / محمد بن عبده السيد .