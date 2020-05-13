شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد صرف أكثر من 18 مليون ريال مكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صرف 18452559 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وذلك لشهري رجب و شعبان من العام الدراسي الجاري.

وأودعت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع .