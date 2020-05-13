شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح متى يُلغى جواز السفر عند إصداره أو تجديده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال حساب الجوازات بأن الجواز لا يلغي عند إصداره أو تجديده إلا بعد مرور 90 يوم من تاريخ الإصدار.

وأضاف الحساب ردا على تساؤل أحد المواطنين عبر "تويتر" بأن قام بتجديد الجواز ودفع الرسوم، إلا ان الجواز القديم اختفى منذ 7 سنوات، وهل يوجد أى وسيلة أخرى لتسلم جوازه بأنه يستطيع استلام جوازه بعد التعليق.

وأوضحت الجوازات بأنه تم تعليق الحضور لمقرات الجهات الحكومية حفاظا على سلامة المواطنين .