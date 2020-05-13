سعودي «متوفي» بالإمارات ينقذ حياة 4 مواطنين مرضى بالمملكة !

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الرياض - علي القحطاني - أبوظبي (صدى): في خطوة إنسانية فريدة ، أنقذ متوفي سعودي إثر حادث سير بالإمارات 4 مرضى مواطنين بالمملكة بعدما تبرع بأعضائه لهم . في خطوة إنسانية فريدة ، أنقذ متوفي سعودي إثر حادث سير بالإمارات 4 مرضى مواطنين بالمملكة بعدما تبرع بأعضائه لهم . وحصل الفريق الطبي بمستشفى العين بالإمارات على موافقة أسرته وتم إجراء جراحة إستئصال للمتوفي لمدة 6 ساعات شملت الكبد والقلب والكليتين . كما تم نقل أعضاء المتوفي للمرضى بالمملكة عبر طائرة إخلاء طبيه بمشاركة فريق طبي سعودي .

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