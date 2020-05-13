شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الطفلة اليمنية التي عولجت بتوجيه الديوان الملكي بعدما ظن أهلها أنها ممسوسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):توفيت أمس الثلاثاء الطفلة اليمنية " زينب المجلي " التي أصدر الديوان الملكي توجيهاً بعلاجها إثر إصابتها بورم في الدماغ منذ أكثر من 6 أشهر .
وكانت أحد مستشفيات جازان قد عجزت عن علاجها إذ تتطلب حالتها العلاج الإشعاعي الذي لا يتوفر إلا بالرياض وجدة ، وصدر التوجيه الملكي لوزارة الصحة بعلاجها وتم نقلها إلى مدينة الملك سعود الطبية بالرياض ثم المدينة الطبية حتى وافتها المنية .
الجدير بالذكر أن الطفلة الراحلة كانت تعاني حالة نفسية سيئة وظن أهلها أنها بها مس أو ما شابه وعالجوها بالرقية إلا أن حالتها تدهورت بشدة .
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