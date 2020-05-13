شكرا لمتابعة خبر عن الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 56 نزيلاً بالحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 56 نزيلاً بالمنطقة، إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالعفو عن سجناء الحق العام ، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو ، ليصبح العدد الإجمالي لعدد النزلاء المفرج عنهم في المنطقة 264 نزيلاً .

ودعا سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذا العفو، ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.