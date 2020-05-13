شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية اصطحاب أحد التابعين في حال كان لديك تصريح خروج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف تطبيق "توكلنا" لإصدار التصاريح الإلكترونية، اليوم الأربعاء، عن مدى إمكانية اصطحاب صاحب التصريح أحد التابعين المتواجدين في نفس محل السكن، لافتًا إلى أن كل فرد يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج في حال أراد الخروج خلال فترة المنع؛ لدواعي الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، ولأغراض التموين.
وفي السياق نفسه، أوضح التطبيق أن: " كل فرد سواء كان رب أسرة أو تابعًا أو مكفولًا؛ يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل، وساري المفعول عبر تطبيق توكلنا ".
وشدد تطبيق "توكلنا" على ضرورة التزام طالب التصريح الكامل باستخدام التصريح وفق الغرض المخصص له؛ وذلك في إطار خدمته التي تشمل موظفي الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص المستثناة من منع التجول؛ على أن تشمل لاحقًا الأفراد من مواطنين ومقيمين.
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