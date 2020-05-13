شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسن يُصاب بالفيروس بسبب شخص لم يلتقيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المشرف الطبي لمركز القيادة والتحكم نوفل الجريان قصة حالة مصابة بالفيروس المستجد نتيجة العدوى من شخص لم يلتقي به نهائياً .

وقال "الجريان " أن رجل مسن أصيب بالعدوى ، بسبب شخص لم تظهر عليه أعراض نقل العدوى لأشخاص اجتمعوا معه وكل شخص منهم نقل العدوى إلى 4 أشخاص كان من بينهم ابن هذا الرجل المسن الذي يرقد الآن بالعناية المركزة بسبب المريض الأول الذي لم يلتقيه .

وأكد "الجريان " أن كل شخص مريض ينقل العدوى لـ4 أشخاص وكل منهم بالتبعية ينقل العدوى لآخرين مشيراً إلى ضرورة الإلتزام بالتباعد الإجتماعي حتى تزول تلك الأزمة .