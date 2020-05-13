شكرا لمتابعة خبر عن ضبط شخصين اخترقا منع التجول للصيد الجائر في ذهبان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تمكنت قوات حرس الحدود بمركز ذهبان قطاع جدة من ضبط مخالفين لنظام الصيد اختراقا منع التجول مع أدوات صيد مخالفة . تمكنت قوات حرس الحدود بمركز ذهبان قطاع جدة من ضبط مخالفين لنظام الصيد اختراقا منع التجول مع أدوات صيد مخالفة . وأكد حرس الحدود أنه تم مصادرة الأدوات المضبوطة " بندقية صيد بحري " وسيتم إتلافها ومعاقبة المخالفين وفقاً للقواعد النظامية .

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