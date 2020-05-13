استمرار انتهاكات الاحتلال تتصدر عناوين الصحف العربية

تصدرت قضية استمرار جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني الصادرة اليوم الأربعاء.
اليوم السابع المصرية:
-ارتفاع حالات الوفاة ب كورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم لـ 76
-برنامج الأغذية العالمي: ثلث سكان غزة والصفة الغربية يعانون من انعدام الأمن الغذائى
-نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل 33 فلسطينيا بينهم سيدتان وطفلة
تشرين السورية:
-قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية
-الاحتلال يعتقل عشرة فلسطينيين
-مجلسا الكنائس العالمي والشرق الأوسط يدعوان لموقف حازم ضد مخططات الاحتلال
-المالكي يجدد مطالبته بوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية
-إصابة عشرات الفلسطينيين بقنابل الاحتلال
الاحتلال يتوغل وسط قطاع غزة
الثورة السورية:
- يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
الدستور الاردنية:
-مقتل جندي إسرائيلي في جنين بحجر
عمان العمانية:
-مقتل جندي إسرائيلي برشق حجارة في بلدة «يعبد»
-الصحة الفلسطينية : لا إصابات لليوم الخامس على التوالي و16 حالة شفاء
الخليج الاماراتية:
-الجامعة العربية تندد بتمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين ب القدس
-مقتل جندي إسرائيلي شمالي الضفة.. والاحتلال يتوغل في غزة
-إسرائيل تعتقل 33 فلسطينياً بينهم سيدتان وطفلة
الشروق الجزائرية:
-مقتل جندي إسرائيلي بحجر في الضفة الغربية
الشرق الاوسط السعودية:
-عقبات أمام ضغط الأوروبيين على إسرائيل لتتخلى عن ضم أجزاء من الضفة