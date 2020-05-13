استمرار انتهاكات الاحتلال تتصدر عناوين الصحف العربية

تصدرت قضية استمرار جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني الصادرة اليوم الأربعاء.

اليوم السابع المصرية:

-ارتفاع حالات الوفاة ب كورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم لـ 76

-برنامج الأغذية العالمي: ثلث سكان غزة والصفة الغربية يعانون من انعدام الأمن الغذائى

-نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل 33 فلسطينيا بينهم سيدتان وطفلة

تشرين السورية:

-قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية

-الاحتلال يعتقل عشرة فلسطينيين

-مجلسا الكنائس العالمي والشرق الأوسط يدعوان لموقف حازم ضد مخططات الاحتلال

-المالكي يجدد مطالبته بوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية

-إصابة عشرات الفلسطينيين بقنابل الاحتلال

الاحتلال يتوغل وسط قطاع غزة

الثورة السورية:

- يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

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الدستور الاردنية:

-مقتل جندي إسرائيلي في جنين بحجر

عمان العمانية:

-مقتل جندي إسرائيلي برشق حجارة في بلدة «يعبد»

-الصحة الفلسطينية : لا إصابات لليوم الخامس على التوالي و16 حالة شفاء

الخليج الاماراتية:

-الجامعة العربية تندد بتمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين ب القدس

-مقتل جندي إسرائيلي شمالي الضفة.. والاحتلال يتوغل في غزة

-إسرائيل تعتقل 33 فلسطينياً بينهم سيدتان وطفلة

الشروق الجزائرية:

-مقتل جندي إسرائيلي بحجر في الضفة الغربية

الشرق الاوسط السعودية:

-عقبات أمام ضغط الأوروبيين على إسرائيل لتتخلى عن ضم أجزاء من الضفة