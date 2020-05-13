شرطة الرياض تضبط مُنفّذ واقعة الاستيلاء على مركبة موظّف

مواطن في العقد الثالث من العمر..
أوضح العقيد شاكر التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على شخص استولى على مركبة تابعة لشركة تسوية الحوادث المروية.
وأشار إلى أنه اعتدى على موظف الشركة أثناء مباشرته لحادث مروري في حي الخليج وهرب بالمركبة، وذلك قبل القبض عليه.
وذكر أنه مواطن بالعقد الثالث من العمر؛ حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
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