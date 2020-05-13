بالفيديو.. المواطن المانع يروي كيف تسرب فيروس كورونا لأسرته بجدة

شهدت مدينة جدة واقعة مأساوية لأسرة توفي عدد من أفرادها بفيروس كورونا المستجد؛ حيث كشف أحد أفرادها عن تفاصيل وفاة شقيقه وشقيقته ووالدته بعد إصابتهم بالفيروس.

وقال المواطن حسين المانع (أحد أفراد الأسرة) لبرنامج "يا هلا"، على "روتانا خليجية"، إن القصة بدأت بإصابة شقيقه ويدعى مساعد.

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وبيّن أن شقيقه كان يعمل مشرف توجيه وإرشاد في قطاع التعليم، دون أن تعرف الأسرة أنه المصدر الذي نقل الإصابة لعدد من أفرادها.

وأضاف "المانع" أن أخاه نقل ابنه إلى المستشفى وبعد أخذ عينة منه اتضح إصابته بالفيروس ليتم عزله، ويستدعي المستشفى لنقله، قبل أن يشعر هو نفسه بالمرض.

وأشار إلى أنه تبيّن لاحقًا انتقال عدوى كورونا إلى زوجة شقيقه وابنته، كما انتقلت العدوى إلى الأم والأخت، وأن شقيقه وشقيقته ووالدته توفوا متأثرين بإصابتهم بالفيروس.