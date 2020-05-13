ضبط لحوم مجهولة المصدر بمستودع عشوائي في عرعر

ضبطت بلدية شرق عرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أثناء جولاتها الميدانية عمارة سكنية، بداخلها مستودع عشوائي مخالف لتخزين ألعاب الأطفال؛ حيث تمَّ استغلاله لتخزين بعض اللحوم مجهولة المصدر، دون وجود تراخيص نظامية لمزاولة النشاط ودون استيفاء شروط السلامة.

وجرى ضبط اللحوم مجهولة المصدر والتي تقدر كميتها بـ (١٢٠ كيلوجرامًا) وتم مصادرتها وإتلافها.

كما عُثر بداخل المستودع العشوائي على كميات كبيرة من ألعاب الأطفال بلغت أكثر من (100) كرتون من الألعاب المختلفة، وتمّ إغلاق موقع المستودع واتخاذ اللازم، حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة.

وتواصل أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدياتها الفرعية تكثيف حملاتها الميدانية المستمرة ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة على جميع المنشآت والتأكد من نظاميتها، مع تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.