إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين..
أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية، 56 نزيلاً، إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن سجناء الحق العام، وسط متابعة من أمير المنطقة فيصل بن خالد.
وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصصة لهذا العفو، ليصبح العدد الإجمالي لعدد النزلاء المفرج عنهم في المنطقة 264 نزيلاً.
ودعا الأمير فيصل بن خالد جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذا العفو، ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق 56 نزيلًا من "سجون الشمالية".. وأمير المنطقة يوجه رسالة للمفرج عنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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