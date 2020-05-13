عبر موقع نور.. 5 خطوات للاستعلام عن نتائج اختبارات الطلاب

أتاح موقع نور، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن نتائج الاختبارات الخاصة للطلاب لعام ١٤٤٠-١٤٤١هـ من خلال استخدام رقم الهوية.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر موقع نور برقم الهوية؛ حيث يتطلب ذلك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الرمز التأكيدي ومن ثم الدخول على نظام نور للنتائج.

ثم يأتي بعد ذلك الضغط على كلمة «التالي»، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائيًا عند كل دخول.

يشار إلى أنه يمكن دخول موقع نظام نور عبر الرابط التالي من (هنا) لتسجيل الطلاب الجدد، أو الحصول على النتائج.

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