بالصور.. «مدني الأحساء» يخمد حريقًا في مطبخ بحي سكني

نتج عنه إصابة امرأة بحروق..

أخمد الدفاع المدني حريقًا في مطبخ بمبنى سكني في الأحساء، نتج عنه إصابة امرأة بحروق بالوجه واليد اليمنى. وقال الدفاع المدني عبر حسابه بموقع "تويتر": "أخمد الدفاع المدني بالأحساء حريقًا في مطبخ بمبنى سكني بحي محاسن نتج عنه إصابة امرأة بحروق بالوجه واليد اليمنى؛ بسبب الإهمال أثناء الطهي". Advertisements اقرأ أيضًا: بعد تعرّضه لإعياء.. الدفاع المدني ينقذ عالقًا من أعلى جبل سفيان الدفاع المدني يُنقذ مواطنًا سقط بمنحدرات صخرية في أبها

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