لأول مرة.. 3 مطارات سعودية ضمن قائمة الـ100 الأفضل عالميًا

دخلت ثلاثة مطارات سعودية لأول مرة في إنجاز غير مسبوق ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم، طبقًا لتقييم منظمة "سكاي تراكس" العالمية 2020م، واحتل كل من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدنية المنورة ومطار الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي بالدمام ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، مراكز عالمية متقدمة ضمن أفضل 100 مطار عالميًا.

وحول أفضل المطارات الإقليمية حسب الحركة التشغيلية للمطارات في الشرق الأوسط، حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدنية المنورة على المركز الأول، بينما حقق مطار الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي بالدمام المركز الثاني.

وعلى صعيد أفضل مطارات الشرق الأوسط، حصد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدنية المنورة المركز الخامس، فيما حصل مطار الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي بالدمام على المركز السادس، وحقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض المركز السابع.

وبالنسبة لأفضل المطارات حسب عدد المسافرين فئة 10-20 مليون مسافر في العالم، حقق مطار الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي بالدمام المركز العاشر عالميًا، أما أفضل المطارات حسب عدد المسافرين فئة 5-10 مليون مسافر في العالم، فحقق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدنية المنورة المركز الثامن عالميًا.

وعلى جانب أفضل موظفي مطارات في الشرق الأوسط، حصد مطار الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي بالدمام المركز الخامس، فيما حصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على المركز السادس، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدنية المنورة حقق المركز العاشر.

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وعلى مستوى أفضل المطارات تحسنًا على مستوى العالم، جاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في المركز الثاني، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض في المركز الثالث، ومطار الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي بالدمام في المركز السادس، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدنية المنورة حقق المركز العاشر.

يشار إلى أن منظمة سكاي تراكس هي شركة دولية متخصصة تقوم على تقييم شركات الطيران والمطارات حول العالم وفقًا لجودة الخدمات والمرافق التي تؤثر على نسبة رضا المسافرين، كما أنها تقوم بإعداد تقرير يشتمل على مقترحات ملائمة تتناسب مع احتياجات المسافرين ورواد المطارات.

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