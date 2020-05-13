«مدني جدة» يسيطر على حريق بعمارة سكنية في حي المروة

دون تسجيل إصابات..
أخمدت فرق الدفاع المدني بجدة حريق بارتداد عمارة سكنية مكوّنة من خمسة أدوار في حي المروة، وقامت بإجلاء سكانها احترازيًا.
وبحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، فإنَّ عمليات ٩١١ تلقت بلاغًا الساعة : (22:49) من يوم الثلاثاء ١٩ / ٨ / ١٤٤١هـ يفيد عن وجود حريق بعمارة بحي المروة، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة.
أضاف أنّه بوصول الفرق للموقع اتّضح أنّ الحالة عبارة عن حريق في غرفة بمساحة 2×3 متر بارتداد عمارة مكونة من ٥ طوابق، وعلى الفور تمّ مباشرة الحالة من قبل أفراد الإنقاذ والإطفاء، حيث تمّ إجلاء جميع قاطني العمارة وإخماد الحريق بشكل تام، ولم تسجل إصابات ولله الحمد.
وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.
وأهاب القرني بالجميع ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.
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