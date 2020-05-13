«الأرصاد»: رياح مثيرة للغبار تحد من الرؤية الأفقية على 9 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشرقية، وأجزاء من تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأضافت الهيئة أن الحالة تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية من متوسطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الشرقية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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