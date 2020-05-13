السعودية اليوم / إصابة ألف ممرض بفيروس كورونا في أفريقيا



برازافيل 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020م واس

أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إصابة قرابة ألف عامل في مجال الصحة، معظمهم يعملون في مجال التمريض، بفيروس

وأكد المكتب في بيان له اليوم من مقره بعاصمة جمهورية الكونغو برازافيل، ضرورة امتلاك كافة الكوادر الصحية لمواد ومستلزمات الوقاية التي تضمن تقديمهم خدماتهم بشكل آمن.

وسجلت القارة الأفريقية بحسب البيان، 69 ألفًا و578 إصابة بالفيروس، فيما تجاوز عدد الوفيات الألفين و400 حالة.

// انتهى //

13:47ت م

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برازافيل 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020م واسأعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إصابة قرابة ألف عامل في مجال الصحة، معظمهم يعملون في مجال التمريض، بفيروس كورونا في القارة الأفريقية.وأكد المكتب في بيان له اليوم من مقره بعاصمة جمهورية الكونغو برازافيل، ضرورة امتلاك كافة الكوادر الصحية لمواد ومستلزمات الوقاية التي تضمن تقديمهم خدماتهم بشكل آمن.وسجلت القارة الأفريقية بحسب البيان، 69 ألفًا و578 إصابة بالفيروس، فيما تجاوز عدد الوفيات الألفين و400 حالة.// انتهى //13:47ت م0062

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