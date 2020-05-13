السعودية اليوم / وفرة في المنتجات الغذائية بأسواق العاصمة المقدسة مع استقرار في الاسعار



مكة المكرمة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

تشهد أسواق العاصمة المقدسة ومراكزها التموينية والغذائية وفرة في مختلف المنتجات الغذائية مع بداية العشر الأواخر من الشهر الفضيل إلى جانب اللحوم بأنواعها والخضروات والفواكه بجودة عالية وبأسعار متاحة للجميع.

وأبرزت عدسة " واس " بالعاصمة المقدسة توفر المنتجات والمواد الغذائية وبكميات كبيرة من خلال تجولها في المتاجر والمحال ومراكز التسوق إذ يقوم التجار في مكة المكرمة بتأمين احتياجات السوق وتزويده بالمواد الغذائية والسلع الرمضانية والخضار والفواكه وأصناف اللحوم وبكميات كبيرة مع استقرار في الأسعار التي تشهد حركة اعتيادية للمتسوقين وسط إجراءات احترازية تُعنى بالسلامة العامة .

ويحرص فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة على توفير المنتجات مع ثبات أسعارها ،إلى جانب تكثيف جولات الفرق الرقابية على مدار الساعة في الأسواق والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار للحفاظ على أسعار المعروض وضبط المخالفات .

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13:46ت م

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