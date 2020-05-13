السعودية اليوم / تسجيل 10028 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا



موسكو 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

سجلت روسيا اليوم 10028 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وقال مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا إن 96 مصابا توفوا الليلة الماضية وبذلك يرتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 2212، حسب وكالة رويترز للأنباء.

// انتهى //

13:43ت م

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موسكو 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسسجلت روسيا اليوم 10028 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 242271.وقال مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا إن 96 مصابا توفوا الليلة الماضية وبذلك يرتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 2212، حسب وكالة رويترز للأنباء.// انتهى //13:43ت م0060

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