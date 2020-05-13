السعودية اليوم / لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى تستعرض "عن بعد" عدد من الموضوعات



الرياض 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى اجتماعًا "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة محمد العجلان .

وجرى خلال الاجتماع استعراض عددٍ من الموضوعات المحالة للجنة، والتي تقع ضمن اختصاصها حيث تم استعراض رد اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية "سابقًا" للعام المالي 1439 / 1440هـ، كما تم مناقشة توصيات اللجنة المقدمة في مرحلة الرد على مداخلات الأعضاء بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1439 / 1440هـ .

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها توصياتها المقدمة في مرحلة الرد على مداخلات الأعضاء بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1439 / 1440هـ .

وناقشت اللجنة تقريرها وتوصياتها بشأن مشروعي مقترحي تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع مقترح مشروع نظام الإجراءات الإدارية المقدم من أعضاء مجلس الشورى معالي الأستاذ أسامة بن عبد العزيز الربيعة، والدكتور أيوب بن منصور الجربوع، والدكتورة فوزية بنت محمد أبا الخيل، استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى .

// انتهى //

13:42ت م

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