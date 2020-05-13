السعودية اليوم / اعتماد صرف أكثر من 18 مليون ريال مكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير



أبها 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صرف 18452559 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وذلك لشهري رجب و شعبان من العام الدراسي الجاري.

وأودعت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع .

// انتهى //

13:38ت م

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