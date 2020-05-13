السعودية اليوم / نيجيريا تٌسجل ارتفاعاً في عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا



أبوجا 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض اليوم، أن البلاد سجلت 242 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأضاف المركز أن حالات الشفاء من هذا المرض وصلت إلى 959 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 158 .

// انتهى //

13:38ت م

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أبوجا 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسأعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض اليوم، أن البلاد سجلت 242 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة جديدة ، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين بالجائحة في البلاد إلى 4787 حالة مؤكدة.وأضاف المركز أن حالات الشفاء من هذا المرض وصلت إلى 959 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 158 .// انتهى //13:38ت م0057

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