السعودية اليوم / رئيس جامعة جازان يفتتح غدًا الملتقى الوطني الافتراضي



جيزان 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

يفتتح معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني غدًا الملتقى الوطني الافتراضي الذي تنظمه كلية الطب بعنوان "كيف ستغير جائحة

وأوضح عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين أن الهدف من الملتقي هو وضع الأطر العلمية من قبل الخبراء الوطنيين لكيفية التعامل مع هذه الجائحة ومعرفة أبعاد تأثيرها على أنماط الحياة الصحية، والتدابير الفاعلة للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع على المدى البعيد.

وبين أن الملتقى سيتناول العديد من المحاور المتعلقة بأنماط الحياة الصحية كالاستجابة السلوكية والمجتمعية والصحة العقلية، والاعتبارات النفسية المتعلقة بالجائحة، إضافة إلى النشاط البدني واللياقة الجسدية في عصر التطور الرقمي، وتطور عادات التغذية نتيجة جائحة

وأعرب الدكتور مكين عن شكره لمعالي رئيس جامعة جازان لرعايته ودعمه للملتقى في ظل الجهود التي تبذله الجامعة ضمن منظومة العمل الوطني لمكافحة جائحة كورونا.

// انتهى//

12:54ت م

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جيزان 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسيفتتح معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني غدًا الملتقى الوطني الافتراضي الذي تنظمه كلية الطب بعنوان "كيف ستغير جائحة كورونا نمط حياتنا الصحية" بمشاركة متحدثين من الجامعات السعودية ، ومن المتوقع أن يحظى بمشاركة عدد كبير من الممارسين الصحيين من مختلف المؤسسات الأكاديمية والصحية والبحثية.وأوضح عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين أن الهدف من الملتقي هو وضع الأطر العلمية من قبل الخبراء الوطنيين لكيفية التعامل مع هذه الجائحة ومعرفة أبعاد تأثيرها على أنماط الحياة الصحية، والتدابير الفاعلة للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع على المدى البعيد.وبين أن الملتقى سيتناول العديد من المحاور المتعلقة بأنماط الحياة الصحية كالاستجابة السلوكية والمجتمعية والصحة العقلية، والاعتبارات النفسية المتعلقة بالجائحة، إضافة إلى النشاط البدني واللياقة الجسدية في عصر التطور الرقمي، وتطور عادات التغذية نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد وأعرب الدكتور مكين عن شكره لمعالي رئيس جامعة جازان لرعايته ودعمه للملتقى في ظل الجهود التي تبذله الجامعة ضمن منظومة العمل الوطني لمكافحة جائحة كورونا.// انتهى//12:54ت م0049

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