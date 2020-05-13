

كوالالمبور 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

أعلنت ماليزيا تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة جديدتين مما يرفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 111.

// انتهى //

12:29ت م

0047



كوالالمبور 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسأعلنت ماليزيا تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم مما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 6779 حالة .كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة جديدتين مما يرفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 111.// انتهى //12:29ت م0047

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ماليزيا تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.