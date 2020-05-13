السعودية اليوم / منظمات حقوقية فلسطينية ترحب بقرارات الأونروا لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان



بيروت 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

عبرت منظمات حقوقية فلسطينية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ، عن ترحيبها بخطوة إعلان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالشروع في خطتها الإغاثية للاجئين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية.

وأشارت المنظمات الحقوقية في بيان اليوم ، إلى أن تقديمات وكالة "الأونروا" المقررة خلال الأيام القادمة من توزيع مساعدات مالية يجب ألا تتوقف في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من أوضاع اقتصادية صعبة.

وكان مدير عام وكالة "الأونروا" في لبنان، كلاوديو كوردوني، قد أعلن عزم الوكالة توزيع مساعدات مالية إغاثية لكل مجتمع لاجئي فلسطين في لبنان بدءاً من يوم غد 14 مايو 2020م.

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12:22ت م

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