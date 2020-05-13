السعودية اليوم / جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين من محافظة الخليل



الخليل 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل.

ونقلت مصادر فلسطينية عن الناشط الإعلامي محمد عوض قوله، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أيمن خليل أبو مارية من بلدة بيت أمر شمال الخليل، ومواطن آخر من مخيم الفوار جنوب المدينة.

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12:20ت م

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