محمد بن مسعود - الدمام - العدد الإجمالي لحالات العدوى وصل إلى 6779 حالة أعلنت ماليزيا تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ مما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 6779 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتيْ وفاة جديدتين؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 111.ماليزيا فيروس كورونا الجديد 13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 12:48 PM Advertisements العدد الإجمالي لحالات العدوى وصل إلى 6779 حالة ماليزيا تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ماليزيا تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت ماليزيا تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ مما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 6779 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتيْ وفاة جديدتين؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 111. الكلمات المفتاحية ، ماليزيا تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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