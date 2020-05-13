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أنقذ متوفى في حادث سير بالإمارات 4 مرضى بالسعودية، بتبرعه بأعضائه الحيوية بعد الحصول على موافقة أسرته.
وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن المتبرع السعودي (41 عاماً) أُجريت له 3 عمليات في مستشفى بالعين في الإمارات واستغرقت 6 ساعات تمّ خلالها استئصال الكبد والقلب والكليتين.
وأشار التقرير إلى أن العمليات أُجريت بمشاركة فريق طبي سعودي، وتم نقل الأعضاء إلى السعودية بوساطة فريق طائرة إخلاء طبية.الإمارات حادث سير
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 12:42 PM
مواطن أربعيني.. بعد موافقة أسرته و3 عمليات استغرقت 6 ساعات
تعبيرية
أنقذ متوفى في حادث سير بالإمارات 4 مرضى بالسعودية، بتبرعه بأعضائه الحيوية بعد الحصول على موافقة أسرته.
وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن المتبرع السعودي (41 عاماً) أُجريت له 3 عمليات في مستشفى بالعين في الإمارات واستغرقت 6 ساعات تمّ خلالها استئصال الكبد والقلب والكليتين.
وأشار التقرير إلى أن العمليات أُجريت بمشاركة فريق طبي سعودي، وتم نقل الأعضاء إلى السعودية بوساطة فريق طائرة إخلاء طبية.
، متوفى في حادث سير بالإمارات يُنقذ حياة 4 سعوديين بتبرعه بأعضائه ،
المصدر : الخليج 365
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