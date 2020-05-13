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السودان.. 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 1661 حالة

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محمد بن مسعود - الدمام - سجّل 6 وفيات ليصبح إجمالي حالات الوفاة منذ بداية الجائحة 80 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس ، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، إلى 1661 حالة.

ووفقا لبيان وزارة الصحة، اليوم ، فقد تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان، إلى 80 حالة وفاة.السودان فيروس كورونا الجديد

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 12:21 PM

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سجّل 6 وفيات ليصبح إجمالي حالات الوفاة منذ بداية الجائحة 80 شخصاً

السودان.. 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 1661 حالة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، إلى 1661 حالة.

ووفقا لبيان وزارة الصحة، اليوم ، فقد تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان، إلى 80 حالة وفاة.

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، السودان.. 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 1661 حالة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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