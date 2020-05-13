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أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، إلى 1661 حالة.
ووفقا لبيان وزارة الصحة، اليوم ، فقد تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان، إلى 80 حالة وفاة.السودان فيروس كورونا الجديد
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 12:21 PM
سجّل 6 وفيات ليصبح إجمالي حالات الوفاة منذ بداية الجائحة 80 شخصاًالسودان.. 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 1661 حالة
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، إلى 1661 حالة.
ووفقا لبيان وزارة الصحة، اليوم ، فقد تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان، إلى 80 حالة وفاة.
، السودان.. 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 1661 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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