تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأربعاء 13 مايو 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، وفق متعاملين.



وبلغ سعر الذهب "عيار 24" في المملكة نحو 205.13 ريـال حوالي 54.70 دولارا .

فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 119.66 ريـال حوالي 31.91 دولار، بينما سجل الجنيه الذهب سجل نحو 1435 ريالا ما يعادل 382.90 دولار.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 179.48 ريال حوالي 47.86 دولار، وسجل سعر أوقية الذهب في السوق السعودي 6 آلاف و383 ريالا .

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وعلى صعيد سعر الأوقية، فقد سجلت الأسعار الفورية للذهب 1,701.38 دولار أمريكي، متراجعة بنسبة 0.15% بحلول الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش، وفقا لبيانات موقع جولد برايس العالمي.

وقفزت أسعار الذهب أكثر من 12% منذ بداية العام الجاري مع إطلاق بنوك مركزية كبرى حول العالم موجة من التحفيز لتقييد الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي الجديد.

ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز الواسعة النطاق لأن المعدن الأصفر ينظر إليه على أنه أداة للتحوط من التضخم وانخفاض قيم العملات.

وأضاف الموقع أن الذهب مرشح للارتفاع في المدى الطويل وأن المستثمرين يحاولون وضع أيديهم عليه قبل أن يحلق عاليا، مضيفا أن هناك دعما فنيا كبيرا حول مستوى 1700 دولار.