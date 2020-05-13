، سفير المملكة بكينيا يدشّن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - توزيع سلال غذائية.. وخياط: المملكة لا تألو جهداً في دعم المحتاجين

دشّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط؛ في مقر السفارة، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين في جمهورية كينيا.

وقدّم السفير خياط؛ بهذه المناسبة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعم المسلمين في أنحاء العالم كافة، ومنها كينيا، مشيراً إلى أنه تمّ توزيع سلال غذائية على الصائمين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار صائم، الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في شهر رمضان المبارك 1441 هـ.

وأكّد أن المملكة لا تألو جهداً في مد يد العون لجميع المحتاجين في العالم.

حضر التدشين النائب في البرلمان الكيني رئيس لجنة الصداقة الكينية - السعودية إبراهيم عبدي، وعدد من رؤساء الجمعيات الإسلامية المستفيدين من المشروع، إلى جانب عدد من أعضاء سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة نيروبي.سفير خادم الحرمين الشريفين محمد بن عبدالغني خياط كينيا