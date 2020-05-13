- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أفاد تطبيق "توكلنا" لإصدار التصاريح الإلكترونية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بأن كل فرد يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج في حال أراد الخروج خلال فترة المنع؛ لدواعي: الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، ولأغراض التموين.
وفي رده على استفسارات المغردين حول إمكانية اصطحاب صاحب التصريح أحد التابعين المتواجدين في نفس محل السكن؛ أكد التطبيق أن: "كل فرد سواء كان رب أسرة أو تابعًا أو مكفولًا؛ يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل، وساري المفعول عبر تطبيق توكلنا".
ونبه "توكلنا" في تغريدة منفصلة إلى ضرورة التزام طالب التصريح الكامل باستخدام التصريح وفق الغرض المخصص له؛ وذلك في إطار خدمته التي تشمل موظفي الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص المستثناة من منع التجول؛ على أن تشمل لاحقًا الأفراد من مواطنين ومقيمين.تطبيق توكلنا
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 11:48 AM
بعد ورود عدد من الاستفسارات
أفاد تطبيق "توكلنا" لإصدار التصاريح الإلكترونية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بأن كل فرد يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج في حال أراد الخروج خلال فترة المنع؛ لدواعي: الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، ولأغراض التموين.
وفي رده على استفسارات المغردين حول إمكانية اصطحاب صاحب التصريح أحد التابعين المتواجدين في نفس محل السكن؛ أكد التطبيق أن: "كل فرد سواء كان رب أسرة أو تابعًا أو مكفولًا؛ يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل، وساري المفعول عبر تطبيق توكلنا".
ونبه "توكلنا" في تغريدة منفصلة إلى ضرورة التزام طالب التصريح الكامل باستخدام التصريح وفق الغرض المخصص له؛ وذلك في إطار خدمته التي تشمل موظفي الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص المستثناة من منع التجول؛ على أن تشمل لاحقًا الأفراد من مواطنين ومقيمين.
، "توكلنا" يجيب.. هل يمكنك اصطحاب أحد التابعين في حال كان لديك تصريح خروج؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "توكلنا" يجيب.. هل يمكنك اصطحاب أحد التابعين في حال كان لديك تصريح خروج؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.